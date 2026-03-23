Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın, tarih boyunca kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülse de, son dönemde gözlemlenen fiyat hareketleri bu algının dışında bir tablo ortaya koyuyor. Normal şartlarda ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın talebini artırırken, mevcut piyasada fiyatlamalar bu klasik beklentilerin aksine bir yön izliyor. Peki, altın neden düşüyor ve bu düşüş önümüzdeki günlerde devam edecek mi? İşte detaylar.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki sert düşüşün en temel nedenlerinden biri, ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş olarak öne çıkıyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,40 seviyelerine ulaşması, yatırımcılar için düzenli getiri sunan alternatifleri daha cazip hale getiriyor. Faiz getirisi olmayan altın, bu ortamda yatırımcılar için daha az tercih edilir bir yatırım aracı haline geliyor.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ VE FAİZ POLİTİKASI

ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor. Enflasyon risklerinin halen yüksek seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki artış, merkez bankalarının uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, yatırımcıların riskli ve getirisi düşük varlıklardan uzaklaşarak daha güvenli ve faiz getirisi olan enstrümanlara yönelmesine neden oluyor.

LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VE ZORUNLU SATIŞLAR

Altındaki düşüşün bir diğer önemli nedeni ise likidite sıkışıklığıdır. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada teminat gereksinimleri artarken, yatırımcıların nakit ihtiyacı da belirgin şekilde yükseldi. Özellikle kaldıraçlı pozisyon taşıyan yatırımcılar, hızlı bir şekilde likidite yaratmak zorunda kaldı. Bu süreçte altın, yüksek likiditesi nedeniyle ilk satılan varlıklardan biri oldu. Uzmanlar, yaşanan satışları panik olarak değil, daha çok "zorunlu satış" olarak değerlendiriyor. Stop-loss emirlerinin tetiklenmesi ve kritik teknik destek seviyelerinin kırılması ise düşüşün zincirleme şekilde hızlanmasına yol açtı.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatı son bir ayda %14'ün üzerinde değer kaybetti. Kısa vadede kritik destek seviyesi olarak 4.304 dolar öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde tepki alımları görülebilir. Ancak 4.304 doların altına sarkılması durumunda düşüşün 4.270 ve hatta 4.200 dolar seviyelerine kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Teknik analizler, özellikle stop-loss emirlerinin tetiklenmesi ve destek noktalarının kırılmasının fiyat üzerinde baskıyı artırdığını gösteriyor.

GÜMÜŞTEKİ SERT DÜŞÜŞ VE ETKİLERİ

Altındaki sert düşüş, gümüş piyasasını da etkiliyor. Son verilere göre gümüş fiyatı yaklaşık 64 dolar seviyesine kadar gerileyerek günlük bazda %5'in üzerinde değer kaybetti. Son dönemdeki yükseliş trendine kıyasla bu düzeltme oldukça sert bir hareket olarak değerlendiriliyor. Özellikle fiyatın 70 doların altına sarkması, piyasada satış baskısının arttığını gösteriyor.

MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Altın ve gümüş gibi değerli metallerin kısa vadede yönünü belirleyen en önemli unsurlar arasında enflasyon verileri, merkez bankası politikaları ve piyasa likiditesi yer alıyor. Yüksek faiz ortamı ve likidite sıkışıklığı, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. Yatırımcılar, ekonomik göstergeleri ve merkez bankalarının açıklamalarını yakından takip ederek pozisyonlarını şekillendiriyor.

NOT : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.