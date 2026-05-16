Altın neden düştü? 16 Mayıs altın düşüşe geçti, ne zaman yükselecek?

Değerli metaller piyasasında haftanın son işlem gününde sert dalgalanmalar yaşandı. Ons altın ve diğer kıymetli metallerde görülen geri çekilme, küresel piyasalarda dikkatle takip edildi. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki hareketlilik, yatırımcıların değerli metallere yönelik pozisyonlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Spot altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 557,61 dolar seviyesine kadar geriledi. Haziran vadeli altın kontratlarında da satış baskısı etkisini sürdürdü ve işlemler yüzde 2,7 kayıpla 4 bin 561,90 dolar seviyesinde tamamlandı. Yurt içinde gram altın fiyatı ise haftayı 6 bin 640 liradan kapattı. Ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte sarı metal, 4 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Marex analisti Edward Meir, yalnızca ABD’de değil dünya genelinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket görüldüğünü söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın zirvesine çıkması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azalttı. Dolar endeksindeki yükseliş de altının yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale gelmesine yol açtı.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalardaki hareketliliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Savaş riskinin etkisiyle petrol fiyatlarında yüzde 40’ın üzerinde artış yaşandığı belirtilirken, piyasalarda “yüksek enflasyon yüksek faiz getirir” beklentisi güç kazandı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar faiz indirimi beklentilerini geri plana çekerken, olası faiz artışlarını fiyatlamaya başladı.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Değerli metallerde yaşanan satış dalgası gümüş fiyatlarını da etkiledi. Mart ayından bu yana en kötü haftalık performansını yaşayan gümüş, yüzde 7,7 düşüşle 77,07 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalardaki satış baskısı ve yatırımcıların risk iştahındaki değişim, gümüş fiyatlarında sert hareketlere neden oldu.

StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüşün aşırı alım bölgesinden çıktığını ve teknik düzeltmenin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Gümüş fiyatlarındaki geri çekilme ile birlikte yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarını yeniden değerlendirdiği görüldü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş de gümüş piyasasında satışların hızlanmasına yol açtı.

Platin ve paladyum fiyatlarında da kayıplar yaşandı. Platin yüzde 3,6 düşüşle 1.982,47 dolara gerilerken, paladyum yüzde 1,5 kayıpla 1.415,09 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metaller piyasasında haftanın genelinde satış baskısının etkili olduğu görüldü.