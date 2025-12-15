Haberler

Altın fiyatları yükselişte! Altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselişte! Altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın piyasaları yeni haftaya hareketli başladı. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 15 Aralık 2025 canlı altın fiyatları...

Altın yatırımcıları yeni haftaya dikkatle başlıyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 15 Aralık 2025 canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Altın fiyatları 15 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, özellikle ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde altın fiyatlarındaki yönü belirleyici olabilecek gelişmeleri mercek altına alıyor.

Güne başlarken gram altın 5.938 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın yeniden 6 bin TL bandına yükseldi. Altının ons fiyatı ise 4.326,65 dolar seviyesinde dengeleniyor. Bu durum, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için haftanın ilk gününde önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarının dolar kuru ve küresel ekonomik verilerle şekilleneceğini belirtirken, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle ABD enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları, altının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

15 ARALIK GRAM NE KADAR?

15 Aralık Pazartesi itibarıyla gram altın fiyatı güncel olarak 5.939,45 TL seviyesinde bulunuyor. Güne 5.938 TL'den başlayan gram altın, kısa sürede 6 bin TL sınırına yaklaştı.

Gram altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve küresel altın piyasalarındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Özellikle ons altın fiyatının 4.326,65 dolar seviyesinde olması, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Uzmanlar, gram altının yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü ve özellikle kısa vadeli alım-satım yapmak isteyenler için güncel fiyatların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Altın fiyatları yükselişte! Altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

15 ARALIK ÇEYREK NE KADAR?

Pazartesi günü çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların radarında. 15 Aralık itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 9.711,31 TL olarak açıklandı.

Çeyrek altın, özellikle küçük tasarruflar yapmak isteyen vatandaşlar için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Güne başladığı seviyeden itibaren piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarda küçük değişimler gözlemlenebilir.

Uzmanlar, çeyrek altının hem hediye hem de yatırım amaçlı kullanımında talebin güçlü olduğunu ve yıl sonuna doğru bu talebin fiyatlara yansıyabileceğini ifade ediyor.

15 ARALIK YARIM NE KADAR?

Yarım altın fiyatları 15 Aralık Pazartesi günü 19.422,41 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olduğu için genellikle yatırım amaçlı tercih ediliyor.

Bu hafta ABD'den gelecek kritik verilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Döviz kurlarındaki olası hareketler, yarım altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Yatırımcılar, güncel piyasa verilerini takip ederek alım-satım kararlarını şekillendiriyor.

Altın fiyatları yükselişte! Altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

15 ARALIK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları da hafta başında yatırımcıların ilgisini çekiyor. 15 Aralık Pazartesi itibarıyla tam altın satış fiyatı 38.914,00 TL olarak belirlendi.

Tam altın, yüksek değerli bir yatırım aracı olarak özellikle büyük tasarruf sahiplerinin portföylerinde önemli bir yer tutuyor. Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ABD ekonomik verileri ve küresel finansal dalgalanmalarla birlikte yön bulacağını vurguluyor.

Kapalıçarşı ve diğer büyük altın pazarlarında fiziki altın alım-satımı da güncel fiyatlara göre şekilleniyor. Cumhuriyet altını 38.721,37 TL, Gremse altın ise 97.030 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
title