Altın fiyatları yükselişte! Altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın yatırımcıları yeni haftaya dikkatle başlıyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? 15 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 15 Aralık 2025 canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Altın fiyatları 15 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, özellikle ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde altın fiyatlarındaki yönü belirleyici olabilecek gelişmeleri mercek altına alıyor.

Güne başlarken gram altın 5.938 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın yeniden 6 bin TL bandına yükseldi. Altının ons fiyatı ise 4.326,65 dolar seviyesinde dengeleniyor. Bu durum, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için haftanın ilk gününde önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarının dolar kuru ve küresel ekonomik verilerle şekilleneceğini belirtirken, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle ABD enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları, altının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

15 ARALIK GRAM NE KADAR?

15 Aralık Pazartesi itibarıyla gram altın fiyatı güncel olarak 5.939,45 TL seviyesinde bulunuyor. Güne 5.938 TL'den başlayan gram altın, kısa sürede 6 bin TL sınırına yaklaştı.

Gram altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve küresel altın piyasalarındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Özellikle ons altın fiyatının 4.326,65 dolar seviyesinde olması, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Uzmanlar, gram altının yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü ve özellikle kısa vadeli alım-satım yapmak isteyenler için güncel fiyatların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

15 ARALIK ÇEYREK NE KADAR?

Pazartesi günü çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların radarında. 15 Aralık itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 9.711,31 TL olarak açıklandı.

Çeyrek altın, özellikle küçük tasarruflar yapmak isteyen vatandaşlar için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Güne başladığı seviyeden itibaren piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarda küçük değişimler gözlemlenebilir.

Uzmanlar, çeyrek altının hem hediye hem de yatırım amaçlı kullanımında talebin güçlü olduğunu ve yıl sonuna doğru bu talebin fiyatlara yansıyabileceğini ifade ediyor.

15 ARALIK YARIM NE KADAR?

Yarım altın fiyatları 15 Aralık Pazartesi günü 19.422,41 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olduğu için genellikle yatırım amaçlı tercih ediliyor.

Bu hafta ABD'den gelecek kritik verilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Döviz kurlarındaki olası hareketler, yarım altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Yatırımcılar, güncel piyasa verilerini takip ederek alım-satım kararlarını şekillendiriyor.

15 ARALIK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları da hafta başında yatırımcıların ilgisini çekiyor. 15 Aralık Pazartesi itibarıyla tam altın satış fiyatı 38.914,00 TL olarak belirlendi.

Tam altın, yüksek değerli bir yatırım aracı olarak özellikle büyük tasarruf sahiplerinin portföylerinde önemli bir yer tutuyor. Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ABD ekonomik verileri ve küresel finansal dalgalanmalarla birlikte yön bulacağını vurguluyor.

Kapalıçarşı ve diğer büyük altın pazarlarında fiziki altın alım-satımı da güncel fiyatlara göre şekilleniyor. Cumhuriyet altını 38.721,37 TL, Gremse altın ise 97.030 TL seviyelerinde işlem görüyor.