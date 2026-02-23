Altcoinler neden düşüyor? SON DAKİKA! Altcoinler düşmeye devam edecek mi?

Kripto para piyasaları haftaya sert satışlarla başladı. Lider kripto varlık Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e yükseltme planını açıklamasının ardından pazartesi günü 65 bin doların altına geriledi. Gün içi kayıp yüzde 5'in üzerine çıkarken, fiyatlama davranışı yatırımcıların risk algısında belirgin bir değişime işaret etti. Peki, Altcoinler neden düşüyor? Altcoinler düşmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

ALTCOINLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Altcoin piyasasındaki geri çekilmenin temel tetikleyicisi, Bitcoin'deki sert değer kaybı olarak öne çıkıyor. Kripto ekosisteminde Bitcoin genellikle piyasanın yönünü belirleyen ana gösterge olarak kabul ediliyor. Lider varlıkta yaşanan güçlü satış dalgası, riskli varlık sınıfında yer alan altcoinlerde daha sert ve hızlı düşüşlere neden olabiliyor.

ABD'nin küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planı, yatırımcıların riskli enstrümanlardan çıkış eğilimini güçlendirdi. Küresel ticarette artabilecek maliyet baskısı ve ekonomik yavaşlama ihtimali, kripto varlıklara yönelik talebi zayıflattı. Bu noktada yatırımcı davranışı "önce güvenli liman" refleksiyle şekillendi.

Küresel blokzincir şirketi BTSE'nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, ani gümrük tarifesi artışlarının yatırımcıları kripto varlıklarını satarak daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisine yönlendirdiğini belirtti. Mei ayrıca, ABD'nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel çatışma riskini artırdığına ve bunun küresel ticareti etkileyebileceğine dair endişelerin yatırımcı psikolojisini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Altcoinler genellikle daha düşük piyasa değerine ve daha sınırlı likiditeye sahip olduğu için belirsizlik dönemlerinde satış baskısını daha derinden hissediyor. Bitcoin'de yüzde 5'lik bir geri çekilme, altcoin tarafında çift haneli kayıplara dönüşebiliyor. Bu durum, piyasa korelasyonunun kriz anlarında güçlendiğini gösteriyor.

ALTCOINLER DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasadaki mevcut görünüm, belirsizliğin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bitcoin'in 65 bin doların altına sarkması, teknik ve psikolojik açıdan kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Eğer lider kripto varlıkta zayıflık sürerse, altcoin piyasasında da baskının devam etmesi olası görünüyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 26, ekim zirvesinden bu yana ise yüzde 47'yi aşan düşüş, yatırımcıların risk iştahında ciddi bir daralma yaşandığını gösteriyor. Gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik, jeopolitik tansiyon ve küresel ticaret dengelerine yönelik kaygılar netlik kazanmadan kripto piyasasında kalıcı bir toparlanma ihtimali zayıf kalabilir.

Ancak piyasanın yönü büyük ölçüde makro gelişmelere bağlı olacak. Tarifelerle ilgili açıklamaların tonunda bir yumuşama ya da jeopolitik risklerde azalma, kripto varlıklarda hızlı bir tepki alımını tetikleyebilir. Bununla birlikte mevcut tablo, yatırımcıların temkinli pozisyonlanmayı tercih ettiğini gösteriyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.