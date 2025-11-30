Haberler

Alperen Şengün neden milli takımda yok?

Basketbol dünyasının genç yeteneği Alperen Şengün, milli takımda neden yer almadığına dair soruları beraberinde getirdi. Şengün'ün milli takımda olmamasının nedenleri ve bu durumun basketbol camiasında yarattığı etkiler merak konusu oldu. Peki, Alperen Şengün neden milli takımda yok? Adem Bona milli takımda neden yok? Detaylar haberimizde!

Türk basketbolunun son dönemde parlayan yıldızları Alperen Şengün ve Adem Bona, milli takım kadrosunda yer alamamalarıyla gündemde. Peki, Alperen Şengün ve Adem Bona milli takımda neden yok? Detaylar...

ALPEREN ŞENGÜN MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Alperen Şengün, Türkiye milli basketbol takımı için kritik bir oyuncu olmasına rağmen son FIBA elemelerinde kadroda yer almadı. Peki bunun arkasında yatan nedenler neler?

NBA'de forma giyen oyuncuların, sezon içi FIBA pencerelerinde milli takımlarına katılması genellikle mümkün olmuyor. Bu durum, Alperen Şengün'ün de milli takım kadrosunda yer alamamasının temel sebebi. NBA kulüpleri, oyuncularını sezon ortasında milli maçlara göndermiyor. Bu nedenle Şengün, Türkiye'nin eleme maçlarında sahaya çıkamadı.

Önemli bir nokta da oyuncunun yokluğunun sakatlık veya performans kaynaklı olmamasıdır. Alperen Şengün, tamamen NBA takvimine bağlı olarak milli maçlarda forma giymedi. Bu durum, oyuncunun gelecekte milli takım kadrosuna dönmesine engel değil.

ADEM BONA MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Adem Bona, benzer şekilde Türkiye milli takım kadrosunda yer almayan bir diğer NBA oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Peki, Bona'nın yokluğunun perde arkasında neler var?

Ergin Ataman'ın açıklamalarına göre, NBA'de oynayan hiçbir oyuncu sezon ortasında yapılan FIBA pencerelerinde milli takımlarda görev alamıyor. Bu kapsamda Adem Bona da Bosna Hersek karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. NBA takvimi, her iki oyuncunun da yokluğunu doğrudan etkileyen temel faktör olarak öne çıkıyor.

