Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Alperen Şengün, son dönemde basketbol dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Giresunlu genç pivot, sahadaki etkileyici oyun stili ve dikkat çeken performanslarıyla sporseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Alperen Şengün'ün yükselişi nasıl başladı ve kariyerindeki dönüm noktaları neler? Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da doğmuş olan Türk profesyonel basketbolcudur. Kariyerine Türkiye'de altyapı takımlarında başlayan Şengün, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve profesyonel arenaya adım attı. Basketbol kariyerinde hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de NBA'de önemli başarılar elde eden Şengün, Türkiye millî basketbol takımının da önemli oyuncularından biridir.

NBA'de Houston Rockets forması giymekte olan Şengün, modern pivot oyun tarzıyla hem hücumda hem de savunmada takımına yön veren bir sporcu olarak tanınıyor. Post oyunlarındaki becerisi, pas yeteneği ve yüksek basketbol zekâsı sayesinde Amerikan basınında "NBA'de yükselen yıldız Avrupalı pivotlardan biri" olarak gösterilmektedir.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel kariyerinde kısa sürede büyük adımlar atmış ve NBA sahalarında öne çıkan bir oyuncu hâline gelmiştir. 16 yaşında Bandırma Kırmızı'da profesyonel olarak sahaya çıkan Şengün, gelişimi ve istikrarlı performansıyla hızla üst liglere yükselmiştir.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ?

Alperen Şengün, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ilinde dünyaya gelmiştir. Burada çocukluğunu ve ilk spor deneyimlerini yaşayan Şengün, küçük yaşlarda yüzme sporuna ilgi duysa da abisinin teşvikiyle basketbola yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirmeye başlamıştır.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

Alperen Şengün'ün profesyonel kariyeri, Türkiye'de Bandırma Kırmızı altyapısında başlamıştır. 2018-19 sezonunda henüz 16 yaşındayken 29 maça çıkarak ortalama 10.8 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist performansı sergiledi. Ardından Teksüt Bandırma formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 22 maçta oynadı ve 5.0 sayı, 3.9 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

2020 yılında Beşiktaş Icrypex ile anlaşan Şengün, bu dönemde kariyerinin çıkışını yaptı. 29 maçta maç başına 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakalayarak Türkiye Basketbol Süper Ligi En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanını kazandı.

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, hemen ardından Houston Rockets'a takas edildi. NBA'deki ilk sezonunda 9.6 sayı, 5.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı. İkinci sezonunda performansını yükselterek 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı. 2023-24 sezonunda ise Rockets'ın modern pivot anlayışının öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

Millî takım kariyerinde Türkiye U-16, U-18 ve A Millî Takım formalarını giymiş olan Şengün, 2019 FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadroda yer aldı. Turnuvayı maç başına 14.4 sayı, 9.4 ribaund ve 1.6 blok ortalamalarıyla tamamladı. A millî takımda ise 2022 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda görev aldı.

Şengün, post oyunları, pas yeteneği ve topu yönlendirme becerisi ile NBA analistleri tarafından "Nikola Jokic tarzı oyun kurabilen pivot" olarak tanımlanmaktadır. Hem hücumda hem de savunmada modern pivot anlayışını temsil eden bir oyuncudur. Ödülleri arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi MVP'si (2021), En İyi Genç Oyuncu (2021) ve FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası bronz madalyası (2019) bulunmaktadır.