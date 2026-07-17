Ali Sancak’ın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gündeme gelmiştir. Peki, Ali Sancak kimdir, babası kim? Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak neden gözaltına alındı? Detaylar...

ALİ SANCAK KİMDİR?

Ali Sancak, eski Adana Demirspor Başkanı olarak futbol kamuoyunda tanınan isimlerden biridir. Sancak, Adana Demirspor’da başkanlık görevinde bulunmuş ve kulüp yönetiminde yer almıştır.

Ali Sancak’ın babası Murat Sancak da daha önce Adana Demirspor Başkanlığı görevini yürütmüş ve aynı soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında yer almıştır.

ALİ SANCAK’IN ADANA DEMİRSPOR BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Ali Sancak, Adana Demirspor’da başkanlık görevinde bulunarak kulüp yönetiminde görev alan isimlerden biri olmuştur. Sancak’ın ismi, başkanlık yaptığı döneme ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gündeme gelmiştir.

Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak hakkında yürütülen süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam etmektedir.

ESKİ ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI ALİ SANCAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında eski kulüp yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi kulüplerin eski yöneticilerinin bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Ali Sancak’ın, yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirildi.

Bu değerlendirme, soruşturma kapsamında ele alınan iddialar arasında yer aldı.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMASINDA ALİ SANCAK DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp yöneticilerine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak da bulunuyor.

Ali Sancak hakkında gündeme gelen iddialar arasında, yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarıyla ilgili bahis kuponları oynadığı değerlendirmesi yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan işlemler ve hukuki süreç yetkili makamlar tarafından yürütülüyor.

ALİ SANCAK’IN BABASI MURAT SANCAK DA AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Ali Sancak’ın babası Murat Sancak da daha önce aynı soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 9 Aralık 2025 tarihinde bu suçtan tutuklanmıştı.

Murat Sancak, Ocak 2026’da ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan soruşturma kapsamında, eski kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak’ın da bulunduğu belirtildi.

ALİ SANCAK HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

Ali Sancak hakkında yürütülen süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam ediyor.

Soruşturmanın detayları ve şüphelilerle ilgili hukuki işlemler, yetkili makamların değerlendirmeleri doğrultusunda ilerliyor.