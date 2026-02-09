Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, hem sahadaki mücadelesi hem de kişisel hikayesiyle gündemde. İzleyiciler, genç yarışmacının yaşam öyküsünü ve kariyerini merak ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu kim, kaç yaşında ve hangi şehirde doğdu? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2026 yarışmacılarından biridir. İddialı ve mücadeleci kişiliğiyle dikkat çeken Aleyna, daha önce Survivor 2021 gönüllüler takımında yer almış ve spor alanında da aktif bir geçmişe sahiptir. Beach voleybol okul takımında son üç yıldır yer alması, onun spora olan ilgisini ve fiziksel dayanıklılığını ortaya koyuyor. Ayrıca müzikle de ilgilenerek "Beceremedim" adlı single çalışmasını çıkarmış ve Sinan Akçıl ile düet yapmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aleyna Kalaycıoğlu Bursa doğumludur. Ancak ailesinin ayrılmasının ardından Yalova'da büyümüş ve İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışmalarındaki performansıyla tanınmasının yanı sıra spor ve müzik alanlarında da aktif bir kariyere sahiptir. ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna, akademik eğitimini de önemseyerek disiplinli bir yaşam sürüyor. Beach voleybol okul takımıyla spor alanında tecrübe kazanırken, müzik sektöründe "Beceremedim" single çalışması ve Sinan Akçıl ile yaptığı düetle farklı bir yönünü ortaya koymuştur.