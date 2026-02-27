Akaryakıta zam mı geliyor? SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor ve pompa fiyatlarıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sektör kaynakları, benzine, motorine ve LPG'ye yapılması beklenen zammın detaylarını paylaşıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Evet, sektörden gelen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Motorine yapılan zamdan sonra şimdi de benzinin litre fiyatına artış yansıtılacak.

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Benzine yapılacak zamın cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 1,11 lira zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan zam ise yüzde 4,16 oranında gerçekleşmiş ve litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor.

ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57.27 lira

Motorin: 60.37 lira

LPG: 30.29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57,11 lira

Motorin: 60.21 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 58,21 lira

Motorin: 61.47 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir