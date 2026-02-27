Haberler

Akaryakıta zam mı geliyor? SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Akaryakıta zam mı geliyor? SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler, pompa fiyatlarını tekrar gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, gözleri bir kez daha akaryakıta çevirdi. Peki, akaryakıta zam mı geliyor? benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor ve pompa fiyatlarıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sektör kaynakları, benzine, motorine ve LPG'ye yapılması beklenen zammın detaylarını paylaşıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Evet, sektörden gelen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Motorine yapılan zamdan sonra şimdi de benzinin litre fiyatına artış yansıtılacak.

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Benzine yapılacak zamın cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 1,11 lira zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan zam ise yüzde 4,16 oranında gerçekleşmiş ve litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor.

Akaryakıta zam mı geliyor? SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 57.27 lira
  • Motorin: 60.37 lira
  • LPG: 30.29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 57,11 lira
  • Motorin: 60.21 lira
  • LPG: 29,69 lira

Ankara

  • Benzin: 58,21 lira
  • Motorin: 61.47 lira
  • LPG: 30,17 lira

İzmir

  • Benzin: 58,49 lira
  • Motorin: 61,74 lira
  • LPG: 30,09 lira
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun