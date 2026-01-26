Akaryakıta zam mı geldi? 26 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

26 Ocak sabahı akaryakıt piyasasında oluşan son tablo, araç sahipleri ve sürücüler tarafından yakından izleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehirler arası farklılıklar özellikle büyükşehirlerde dikkat çekerken; küresel petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanma ve olası fiyat değişiklikleri gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel pompa fiyatlarına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, akaryakıt fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Söz konusu düzenleme, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, pompa fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanmasına neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :