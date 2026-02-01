Akaryakıta zam mı geldi? 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

1 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında yaşanan hareketli seyir, sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında görülen güncel değişimler şehirler arasında farklılık gösterebilirken; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

1 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.