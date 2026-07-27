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Ağustos kira zammı ne zaman belli olacak? Yeni kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos kira zammı ne zaman belli olacak? Yeni kira zammı ne zaman açıklanacak?
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Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahipleri ve kiracılar, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranını belirleyecek temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı. Peki Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı ne zaman belli olacak? İşte resmi takvim ve merak edilen ayrıntılar…

Ağustos ayına kısa bir süre kala ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yeni kira artış oranı yer alıyor. Konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranını belirleyecek 12 aylık TÜFE ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Peki yeni kira artış oranı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan resmi takvim ve paylaşılan son bilgiler...

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında esas alınacak temmuz ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri kapsamında duyurulacak 12 aylık TÜFE ortalaması, hem konut hem de iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranının belirlenmesinde esas alınacak.

AĞUSTOS KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ağustos dönemi kira artış oranı, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından kesinlik kazanacak.

Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira zam oranını ortaya koyacak. Ev ve iş yeri sahipleri de kira artışlarını bu oran doğrultusunda uygulayabilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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