AEK LASK Linz hangi kanalda? AEK LASK Linz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

AEK LASK Linz UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi AEK LASK Linz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, AEK LASK Linz maçını hangi kanal veriyor? İşte AEK LASK Linz maçı yayın bilgisi haberimizde...

AEK LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK LASK Linz maçı Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden AEK LASK Linz maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

AEK LASK LİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK LASK Linz maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.