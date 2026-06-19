ABD Avustralya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! ABD Avustralya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ABD AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

ABD Avustralya maçı 1-0'lık ABD üstünlüğüyle devam ediyor.

ABD AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE

ABD Avustralya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Avustralya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

ABD AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

ABD Avustralya maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.