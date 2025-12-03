5 aylık enflasyon farkı kaç? Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne oldu?

Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veri, yılın ikinci yarısındaki 5 aylık tabloyu tamamlayarak ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş artışını şekillendirecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin ilk dört aylık bölümü temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55'lik artışlarla kaydedildi. Bu dört ayın ardından kasım verisinin eklenmesiyle 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Temmuz ayından ekim ayına kadar biriken artış oranı, TÜFE'de yılın ikinci yarısına dair birikimli seyrin belirginleşmesini sağladı.

Açıklanacak kasım ayı verisi, bu birikime eklenerek memur ve emeklilerin ocak ayındaki maaş artışları üzerinde belirleyici olacak. Geçtiğimiz dört ayda ortaya çıkan toplam artış, kasım rakamları ile birlikte yılın ikinci yarısındaki değişimin hesaplanmasında tamamlayıcı rol üstlenecek.

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veri, yılın ikinci yarısına ait beşinci enflasyon verisi olarak kayıtlara geçecek ve özellikle ücret düzenlemeleri açısından önem taşıyacak.

Açıklama sonrası, yılın ikinci yarısındaki enflasyon tablosunun beş aylık bölümü tamamlanmış olacak. Böylece temmuzdan bu yana ortaya çıkan TÜFE değişimi, ocak ayı maaş artışlarında kullanılacak hesaplamaların temelini oluşturacak.

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ

Kasım ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 seviyesinde yer aldı. Beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişirken, ekim ayında yıllık bazda yüzde 32,87 olan enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e gerileyebileceği öngörüldü.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olarak hesaplandı. Yıl sonu beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında seyretti ve tahmin aralıkları kasım ayı verisinin ardından yeniden güncellenecek.