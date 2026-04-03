40 yaşından küçüklere faizsiz konut kredisi çıktı mı? SON DURUM 40 yaşından küçüklere faiz konut ne zaman çıkacak?

İlk kez ev sahibi olmak isteyen 40 yaş altındaki vatandaşlara yönelik yeni bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. Konut finansmanı sürecine ilişkin destek ve masraf düzenlemeleri içeren teklif, çeşitli şartlar ve sınırlamalar barındırıyor. İşte 40 yaşından küçüklere faizsiz konut detayları!

40 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE FAİZSİZ KREDİ

Kanun teklifinde, başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ilk konut edinimlerine yönelik finansman desteği düzenleniyor. Bu kapsamda bankalar ve katılım bankaları aracılığıyla kullanılacak konut kredilerinde ya da finansmanlarında aylık faiz veya kâr payının yüzde 75’ine kadar olan kısmının kamu bütçesinden karşılanması öngörülüyor. Destek yalnızca belirlenen sınırlar içinde ve belirli koşullarla uygulanacak şekilde hazırlanıyor.

Düzenlemede kredi vadesi için üst sınır da yer alıyor. Buna göre sağlanacak destek en fazla 120 ay vadeli krediler için geçerli olacak. Ayrıca bu destekten yalnızca bir kez yararlanılabilecek ve sadece tek bir konut için uygulanabilecek. Teklif, konut sahibi olma sürecinde finansman yükünü hafifletmeye yönelik çeşitli kalemleri de kapsıyor.

40 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Teklifte destekten yararlanmak isteyenler için belirli kriterler sıralanıyor. Buna göre başvuru sahibinin 40 yaşını doldurmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı herhangi bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin daha önce konut niteliğinde bir taşınmazın tamamına sahip olmamış olması şartı yer alıyor. Evli bireylerin başvurularında eşin de konut sahibi olmaması gerekiyor.

Satın alınacak konutun başvuru sahibinin ilk ve tek konutu olması ve ikamet amacıyla kullanılması zorunlu tutuluyor. Destek kapsamında alınan konutta en geç bir yıl içinde fiilen oturulması gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu konutun 10 yıl boyunca satılması, devredilmesi ya da kiraya verilmesi yasaklanıyor. Bu şartların ihlal edilmesi durumunda sağlanan desteklerin ve indirimlerin kanuni faiziyle birlikte geri alınması öngörülüyor.

40 YAŞ ALTI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Söz konusu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi olarak sunulmuş durumda bulunuyor. Ancak teklif henüz Genel Kurul’da görüşülmedi ve oylanmadı. Yasalaşma sürecinin tamamlanabilmesi için Meclis’teki ilgili aşamaların tamamlanması gerekiyor. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması şartı bulunuyor. Bu süreçler tamamlanmadan düzenleme kapsamında herhangi bir uygulama başlamıyor.