4-5 Mart 2026 Akaryakıt Fiyatları! 5 Mart Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, bekleniyor mu?

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

04.03.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 58,34 TL

Motorin TL/lt: 60,35 TL

Fuel Oil TL/Kg: 38,80 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkileyecek. Sektör kaynaklarına göre yarından itibaren motorin ve benzinde tarihi bir fiyat artışı bekleniyor. 5 Mart 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,45 TL, benzine ise 3,68 TL zam yapılacağı iddia ediliyor. Son olarak motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam iptal edilmişti.

Edinilen bilgilere göre; 5 Mart 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,45 TL, benzine ise 3,68 TL zam yapılacağı öne sürülüyor. Beklenen artış gerçekleşirse akaryakıt fiyatlarında son yılların en büyük zamlarından biri uygulanmış olacak.

Eğer bu devasa zam bu gece pompaya yansırsa, Türkiye'de motorinin litre fiyatı psikolojik sınırları aşacak. An itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama 60.40 TL olan motorinin litresi, zammın ardından 72.85 TL'ye fırlayacak. Ankara'da 73.95 TL'ye, Doğu Anadolu'daki illerde ise (örneğin Hakkari'de) 75.68 TL'ye ulaşacak. Bu durumun, iğneden ipliğe tüm gıda ve tüketim maddelerinde anında etkileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.