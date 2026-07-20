26 Temmuz 2026 BİM Aktüel ürünler! BİM'e bu hafta Pazar günü hangi ürünler gelecek?

Pazar günü satışa çıkacak aktüel ürünleri içeren üç sayfalık yeni katalog yayımlandı. Katalogda elektronik ürünlerden ev aletlerine, çocuk ürünlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar geniş bir ürün grubu sıralandı.

BİM AKTÜEL 26 TEMMUZ 2026

Katalogda bulunan ürünler 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren satışa sunulacak. Ürünler için stok adetleri mağazalara ve ürün gruplarına göre ayrı ayrı belirtiliyor.

65 inç 4K QLED HDR özellikli televizyon 34 bin 900 TL, 32 inç Full HD QLED Android televizyon ise 9 bin 900 TL olarak listelendi. Her iki ürün için iki yıl garanti ve ücretsiz kurulum bilgisi bulunuyor.