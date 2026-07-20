26 Temmuz 2026 BİM Aktüel ürünler! BİM'e bu hafta Pazar günü hangi ürünler gelecek?
BİM Aktüel 26 Temmuz 2026! Yeni aktüel ürün kataloğunda televizyon, cep telefonu, tablet, ses sistemi, kulaklık ve çeşitli elektronik aksesuarların yanı sıra beyaz eşya, iklimlendirme ürünleri, kişisel bakım cihazları, mutfak gereçleri, oyuncaklar ve termos çeşitleri yer aldı. Farklı kullanım alanlarına yönelik hazırlanan katalogda ürünlerin teknik özellikleri, satış fiyatları, stok adetleri ve taksit seçenekleri paylaşıldı. İşte BİM Aktüel 26 Temmuz ürünler listesi...
Pazar günü satışa çıkacak aktüel ürünleri içeren üç sayfalık yeni katalog yayımlandı. Katalogda elektronik ürünlerden ev aletlerine, çocuk ürünlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar geniş bir ürün grubu sıralandı.
BİM AKTÜEL 26 TEMMUZ 2026
Katalogda bulunan ürünler 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren satışa sunulacak. Ürünler için stok adetleri mağazalara ve ürün gruplarına göre ayrı ayrı belirtiliyor.
65 inç 4K QLED HDR özellikli televizyon 34 bin 900 TL, 32 inç Full HD QLED Android televizyon ise 9 bin 900 TL olarak listelendi. Her iki ürün için iki yıl garanti ve ücretsiz kurulum bilgisi bulunuyor.