24 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

24 Mart'ta gram altın fiyatları, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomik gelişmeler, altının yönü üzerinde belirleyici olurken, fiyatların yükselip yükselmediği ya da düşüşe geçip geçmediği merak ediliyor. Yatırımcılar, güncel verileri ve piyasa sinyallerini dikkatle izleyerek kararlarını şekillendirmeye çalışıyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI 24 MART 2026

24 Mart itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi şekillendirmeyi sürdürüyor. Güncel verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.317,49 TL, satış fiyatı ise 6.318,37 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,65 artış olarak kaydedildi. Piyasalardaki anlık gelişmelere bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.875 TL, satış fiyatı ise 11.492 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %1,07 yükseliş olarak kaydedildi. Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, piyasalardaki hareketliliğe rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli göstergelerden biri olmayı sürdürüyor. 24 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.409,74 dolar, satış fiyatı ise 4.410,43 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,08 artış olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.