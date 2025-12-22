22 ARALIK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek yarım, tam, ons altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları! Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın yatırımcıları ve tasarruf sahipleri, 22 Aralık 2025 itibarıyla güncel fiyatları merak ediyor. Bugün piyasalarda hem gram altın hem de çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında dikkat çeken yükselişler görülüyor. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Peki, gram, çeyrek yarım, tam, ons altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları ve 22 Aralık canlı altın fiyatları haberimizde!

22 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Aralık 2025'te gram altın, yatırımcılar için kritik bir eşik olan 6.000 TL psikolojik sınırını aştı. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.049,79 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ARALIK ÇEYREK YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, 22 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer altın türü olarak 10.003,00 TL seviyesine ulaştı.

22 ARALIK YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın ise aynı dönemde 19.969,00 TL olarak kaydedildi. Özellikle çeyrek ve yarım altın, küçük ölçekli tasarruf sahiplerinin yatırım tercihleri arasında ön plana çıkıyor.

22 ARALIK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları da güncel yükselişten etkilenerek 39.338,11 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 39.694,00 TL satış fiyatıyla yatırımcılara sunuluyor. Altının bu yükselişi, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

22 ARALIK ONS ALTIN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda altının referans fiyatı olan ons altın, 22 Aralık 2025'te 4.395,34 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altındaki bu hareket, küresel ekonomik göstergeler ve jeopolitik risklerden doğrudan etkileniyor. Özellikle artan küresel riskler, yatırımcıların portföylerini güvenli liman olarak altına kaydırmasına neden oluyor.

22 ARALIK KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı, Türkiye'de altın piyasasının en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. 22 Aralık 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları hem yatırımcı hem de tasarruf sahipleri için referans niteliğinde.

Güncel Kapalıçarşı altın fiyatları, serbest piyasadaki fiyatlarla uyumlu seyrederken küçük farklarla işlem görüyor. Özellikle hafta sonu öncesi ve yıl sonu yaklaşırken, altın fiyatlarındaki hareketlilik daha da dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri hem küresel ekonomik veriler hem de jeopolitik gelişmeler olarak öne çıkıyor:

ABD Ekonomik Verileri: Kasım ayı istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in daha yumuşak para politikası izleyebileceği beklentisini artırdı.

Küresel Riskler: Dünya genelinde artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman aracı olarak altına yönelmesine neden oldu.

Döviz Kurları: TL'deki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör.

Bu faktörler bir araya geldiğinde, altın fiyatlarının yükselişi hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri için güçlü bir eğilim haline geliyor.