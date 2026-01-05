2026 Ocak kaymakam maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel kaymakam maaşları!

2026 Ocak ayı geldi, kaymakam maaşlarında ne gibi değişiklikler oldu hiç merak ettiniz mi? Aralık enflasyonu sonrası maaş tablolarında gizli sürprizler olabilir. Sizce yeni rakam ne kadar? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL KAYMAKAM MAAŞLARI NE KADAR?

1. sınıf kaymakamların maaşı, derecesine göre değişir. Aile ve çocuk yardımları dahil edildiğinde toplam maaş ortalama 57.000 TL civarındadır. Bu tutar, devlet memurları için hazırlanan maaş tablolarına göre hesaplanmıştır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam, Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı esas alınarak belirlendi. Aralık verileri sonucunda memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu.

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında verilecek 1.000 TL ek zamla memur emekli maaşı 27 bin 887 TL olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

2025 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamları kesinleşti. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketinde, ortalama enflasyon yüzde 0,96 olarak öngörülmüştü. Resmî veriler ise Aralık ayı aylık enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı.

Aylık enflasyon oranları:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında imzalanan 8. Dönem Toplu Sözleşme doğrultusunda, kamu çalışanlarına bu yıl yüzde 11'lik zam yapılacak. Ayrıca toplu sözleşmeye göre memurlara 1.000 TL seyyanen ek zam da verilecek.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılan fark, refah payıyla giderilmişti. Bu yıl oluşacak fark için gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Refah payı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı belirlendikten sonra, TBMM'de görüşülecek torba kanuna önerge olarak eklenmesi planlanıyor.