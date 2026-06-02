2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? SON DAKİKA! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için belirlenen kadrosu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda açıklanan isimler büyük merak uyandırırken, kadroda yer alan oyuncular ve dikkat çeken seçimler spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Peki, 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Son dakika gelişmesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Kadroya davet edilen futbolcular, sürpriz tercihler ve dışarıda kalan isimler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlanırken, milli takımın yeni dönemde nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. İşte 2026 Dünya Kupası için açıklanan A Milli Takım kadrosu ve öne çıkan detaylar...

KALECİLER

  • Altay Bayındır - Manchester United
  • Mert Günok - Fenerbahçe
  • Uğurcan Çakır - Galatasaray

DEFANS

  • Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray
  • Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe
  • Eren Elmalı - Galatasaray
  • Ferdi Kadıoğlu - Brighton
  • Merih Demiral - Al Ahli
  • Mert Müldür - Fenerbahçe
  • Ozan Kabak - Hoffenheim
  • Samet Akaydin - Çaykur Rizespor
  • Zeki Çelik - Roma

ORTA SAHA

  • Hakan Çalhanoğlu - İnter
  • İsmail Yüksek - Fenerbahçe
  • Kaan Ayhan - Galatasaray
  • Orkun Kökçü - Beşiktaş
  • Salih Özcan - Dortmund

FORVET

  • Arda Güler - Real Madrid
  • Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
  • Can Uzun - Frankfurt
  • Deniz Gül - Porto
  • Kenan Yıldız - Juventus
  • Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe
  • Oğuz Aydın - Fenerbahçe
  • Yunus Akgün - Galatasaray
  • İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

36 KİŞİLİK ADAY KADRODAN 9 EKSİK

Turnuva öncesi açıklanan 36 kişilik aday kadrodan eksilen 9 futbolcu ise şöyle:

Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı

Sahra Arslan
