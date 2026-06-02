2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? SON DAKİKA! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Son dakika gelişmesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Kadroya davet edilen futbolcular, sürpriz tercihler ve dışarıda kalan isimler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlanırken, milli takımın yeni dönemde nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. İşte 2026 Dünya Kupası için açıklanan A Milli Takım kadrosu ve öne çıkan detaylar...

KALECİLER

Altay Bayındır - Manchester United

Mert Günok - Fenerbahçe

Uğurcan Çakır - Galatasaray

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray

Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe

Eren Elmalı - Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu - Brighton

Merih Demiral - Al Ahli

Mert Müldür - Fenerbahçe

Ozan Kabak - Hoffenheim

Samet Akaydin - Çaykur Rizespor

Zeki Çelik - Roma

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu - İnter

İsmail Yüksek - Fenerbahçe

Kaan Ayhan - Galatasaray

Orkun Kökçü - Beşiktaş

Salih Özcan - Dortmund

FORVET

Arda Güler - Real Madrid

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Can Uzun - Frankfurt

Deniz Gül - Porto

Kenan Yıldız - Juventus

Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe

Oğuz Aydın - Fenerbahçe

Yunus Akgün - Galatasaray

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

36 KİŞİLİK ADAY KADRODAN 9 EKSİK

Turnuva öncesi açıklanan 36 kişilik aday kadrodan eksilen 9 futbolcu ise şöyle:

Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı