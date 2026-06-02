2 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 2 Haziran günü de piyasalarda yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik veriler, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, yatırımcılar güncel rakamları araştırmayı sürdürüyor. Altın piyasasındaki son durum ve fiyat hareketleri ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 2 Haziran saat 13.15 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (spot altın TL/GR) alış fiyatı 6.687,45 TL, satış fiyatı ise 6.688,29 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,03 olarak kaydedilirken, piyasadaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, 2 Haziran verilerine göre alışta 10.893,00 TL, satışta ise 10.966,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranının %0,84 olduğu görülürken, altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD) 2 Haziran itibarıyla alışta 4.527,68 dolar, satışta ise 4.528,22 dolar seviyelerinde yer alıyor. Günlük %0,95’lik yükseliş dikkat çekerken, küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.