2. EL ARABA PİYASASI: 2. el araba fiyatları arttı mı, daha yükselecek mi? SON DAKİKA! Araba fiyatlarında son durum nedir?

İkinci el araba piyasasında 2026 yılında hareketli günler yaşanıyor. Faiz oranlarındaki düşüş ve "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte araç alım-satımında canlanma beklentisi arttı. Peki, şu anda ikinci el araç fiyatları ne durumda ve önümüzdeki dönemde daha da yükselecek mi? Sürücüler ve alıcılar, fiyatlardaki değişimleri ve piyasanın yönünü merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2. EL ARABA PİYASASINDA SON DURUM NEDİR?

2026 yılı itibarıyla ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik ve canlanma gözlemleniyor. Özellikle "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının kalkması ve faizlerin kademeli olarak düşmesi, piyasayı hızlandıran en önemli etkenler arasında. Yetki belgesi olan galericiler noter harçlarından muaf olurken, belgesiz satıcılar ve bireysel alıcılar bu harcı ödemekle yükümlü olacak. Genel olarak ikinci el araç piyasası, hem düzenlemeler hem de ekonomik gelişmeler sayesinde canlı bir seyir izliyor.

2. EL ARABA SATIŞ FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

2025'te sıfır ve ikinci el araç satışları 10,5 milyon adede ulaşmıştı. Bu yoğun talep ve piyasa koşulları, ikinci el araba fiyatlarının mevcut seviyelerde veya hafif yükseliş trendinde olmasına yol açtı.

2. EL ARABA SATIŞ FİYATLARI DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, 2026'da satışların daha da artacağını öngörüyor. Faizlerin düşmesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ikinci el araç talebinin yükselmesi bekleniyor, bu da fiyatlarda yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya ve sektör temsilcileri, alıcıların piyasayı takip ederek karar vermelerini ve yetki belgesi olmayan satıcılarla yapılan işlemlerde harç ve ek maliyetleri göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Piyasadaki hareketlilik ve yüksek talep sayesinde, özellikle bilinçli alım-satımın avantaj sağlayacağı vurgulanıyor.

Not: Yukarıda verilen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.