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1988-1998 yılları arasında Beşiktaş futbol takımının formasını giymiş "Takoz" lakabıyla bilinen sağ bek kimdir sorusunun doğru cevabı D şıkkındaki Recep Çetin'dir. Siyah-beyazlı formayı on sezon boyunca giyen Recep Çetin, savunmadaki sert ve kararlı oyunuyla "Takoz Recep" olarak anılır ve Beşiktaş tarihinin unutulmaz isimleri arasında gösterilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? SORUSU

Yarışmada sorulan soru şöyleydi:

1988-1998 yılları arasında Beşiktaş futbol takımının formasını giymiş "Takoz" lakabıyla bilinen sağ bek kimdir?

A: Metin Tekin

B: Rıza Çalımbay

C: Mehmet Özdilek

D: Recep Çetin

Sorunun doğru cevabı D şıkkı, yani Recep Çetin'dir.

RECEP ÇETİN KİMDİR?

Recep Çetin, 1 Ekim 1965'te Sakarya'da doğdu. Futbola Sakaryaspor'un altyapısında başlayan Çetin, profesyonel kariyerine Boluspor'da devam etti. Boluspor formasıyla gösterdiği performansın ardından 1988 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Sağ bek mevkisinde görev yapan Recep Çetin, savunmadaki gücü ve rakip oyunculara geçit vermeyen oyun tarzıyla dikkat çekti. "Takoz" lakabı da bu sert ve kararlı savunma anlayışından geliyor.

BEŞİKTAŞ'TA ON SEZON

Recep Çetin, 1988-1998 yılları arasında on sezon boyunca Beşiktaş forması giydi. Bu süreçte siyah-beyazlı takımla dört lig şampiyonluğu ve üç Türkiye Kupası kazandı. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve TSYD Kupası gibi kupaları da müzesine götürdü.

Çetin, Beşiktaş'ın Türkiye liglerinde namağlup şampiyon olduğu 1991-1992 sezonunu da kapsayan başarılı döneminin önemli isimleri arasında yer aldı. Kulübün Yüzyılın Takımı kadrosunda da adı geçen oyuncular arasında bulunuyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Recep Çetin, kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar forma giydi. 1988-1997 yılları arasında milli takımda görev alan Çetin, bu dönemin istikrarlı savunma oyuncularından biri oldu.

BEŞİKTAŞ SONRASI KARİYERİ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 1998 yılında Trabzonspor'a transfer olan Recep Çetin, bir sezonun ardından İstanbulspor'a geçti. İstanbulspor formasıyla oynadığı yılların ardından futbolu bıraktı.

DİĞER SEÇENEKLERDEKİ İSİMLER

Seçeneklerde yer alan Metin Tekin, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek de Beşiktaş tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Ancak bu üç isim, "Takoz" lakabıyla bilinen sağ bek değil. Bu lakap, Beşiktaş taraftarının hafızasında Recep Çetin ile özdeşleşmiş durumda.