17 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri, 17 Haziran itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gram gümüş ve ons gümüşteki güncel seviyeler merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, gümüş fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Detaylar haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 17 Haziran itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alış fiyatı 104,268 TL, satış fiyatı ise 104,357 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 104,3569 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %0,10 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 17 Haziran itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki değişimler ve yatırımcı talebi gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte günlük %0,10'luk artış öne çıkıyor. Yatırımcılar, piyasadaki son gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.