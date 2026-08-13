13 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

13 Ağustos 2026 Perşembe günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında gün içerisinde değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 13 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 6.717,86 TL alış, 6.718,65 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,77 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından izleniyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 10.902,00 TL alış, 10.995,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,66 düşüş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güncel verilere göre ons altın 4.365,66 dolar alış, 4.366,09 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,96 düşüş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.48 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altın 6.718 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.995 TL satış fiyatıyla piyasada bulunuyor. Ons altın ise 4.366 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.