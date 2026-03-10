Haberler

11 Mart 2026 Akaryakıt Fiyatları! 11 Mart Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, bekleniyor mu?

11 Mart 2026 Akaryakıt Fiyatları! 11 Mart Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, bekleniyor mu?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Mart 2026 son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? Detaylar...

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

10.03.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 60,25 TL

Motorin TL/lt: 65,23 TL

Fuel Oil TL/Kg: 45,22 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı

Bu rakamlar Trump'ın başını ağrıtacak! ABD cephesinde bilanço ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek