HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın aldı! Yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak - Haberler Ekonomi
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HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın aldı! Yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak

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Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki kapanan fabrikasını satın aldı. Honda'nın İngiltere'deki fabrikasındaki ekipmanları da satın alan şirket, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Türkiye'de üretime son veren Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli araç üretmek için hazırlık yapıyor. HABAŞ yetkilileri, fabrikada yerli bir hibrit otomobil üretileceğini açıkladı.

Otomobil ve motosiklet tutkusu olduğu bilinen HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran, uzun süredir hayalini kurduğu yerli otomobil projesini, satın aldığı Honda fabrikasında gerçeğe dönüştürüyor. HABAŞ yetkilileri, 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde olduklarını, yerli hibrit bir otomobil markası ile seri üretime başlayacaklarını açıkladı. Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'in haberine göre, HABAŞ, kapanan Honda İngiltere fabrikasının ekipmanlarını satın alarak Türkiye'ye getirdi. Mehmet Rüştü Başaran hibrit otomobilin üretimi için eski Honda çalışanlarına da teklif götürüyor.

HABAŞ'ın patronu Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran, Forbes Dünyanın Milyarderleri Listesi'nde 1999'da 1.1 milyar ABD doları servetiyle üst sıralarda yer almıştı. Başaran'ın ayrıca, Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı ve yarı ortağı olduğu biliniyor. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcilerinin aktardığına göre, Mehmet Rüştü Başaran tutkulu bir eski otomobil ve motosiklet koleksiyoneri. Başaran'ın bir süredir yerli bir otomobil üretmek konusunda istekli olduğu aktarıldı.

Hamdi Başaran tarafından "Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası" adı ile 1956' da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu, bugün Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Bünyesinde Anadolubank'ı da bulunduran HABAŞ, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunuyor.

Öte yandan yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de üretim yapan Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 28 Eylül'de Gebze'deki fabrikasında üretimi tamamen sonlandırdı. Honda, bu fabrikada Civic Sedan modelini üretiyordu. Maltepe'deki yeni yönetim binasına taşınan Honda, bundan sonra Türkiye'de sadece pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek.

HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın aldı! Yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
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