GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Önal: Tılsım çözüldü, rüzgarı arkamıza aldık

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Tılsım çözüldü, artık rüzgarı arkamıza aldık" dedi.

Önal, yaptığı açıklamada, İstanbul'a kazanmaya gittiklerini ve rakipleri karşısında oynadıkları kontrollü oyun sonrasında 3 puanı alarak sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Önal, Beşiktaş kalecisi Mert'in sakatlandığı pozisyonda atılan golle ilgili de "Mücadelenin heyecanıyla oyuncumuz bu durumu farkedemedi. Biz de atma diye bağırdık ama o anın heyecanı diyebiliriz. Zaten oyuncularımız da gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Her şeye rağmen kazanan biz olduk. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadesinde bulundu.