GZT Giresunspor'da rota kupaya döndü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen GZT Giresunspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.

Perşembe günü 4. Tur müsabakasında Çotanak Spor Kompleksi'nde Ankara Demirspor'u konuk edecek olan Yeşil Beyazlılar, kupa mesaisine bugün başladı. Çotanaklar günü tek antrenman yaparak geçirdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmesindeki rakipleri Ankara Demirspor'u eleyerek kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Perşembe günü kupada Ankara Demirspor, pazar günü de Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile iç sahada karşı karşıya geleceklerini ifade eden Keleş, "Tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Önce Ankara Demirspor hemen peşinden de Karagümrük maçını kazanarak Beşiktaş galibiyetini daha anlamlı hale getirmek hedefindeyiz" dedi. - GİRESUN