GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek 5. Tur'a yükselen GZT Giresunspor'da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek 5. Tur'a yükselen GZT Giresunspor'da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Ankara Demirspor karşılaşmasından sonra saat 15: 30'da Giresunspor Tesisleri'nde sahaya inen Çotanaklar, Pazar günü saat 16: 00'da evinde oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Ankara Demirspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı. - GİRESUN