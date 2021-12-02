GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek 5. Tur'a yükselen GZT Giresunspor'da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek 5. Tur'a yükselen GZT Giresunspor'da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Ankara Demirspor karşılaşmasından sonra saat 15: 30'da Giresunspor Tesisleri'nde sahaya inen Çotanaklar, Pazar günü saat 16: 00'da evinde oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Ankara Demirspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı. - GİRESUN

GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

GZT Giresunspor'da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki

Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki

 Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title