Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi, avukat devreye girince ikinci kez süre istendi
Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor'a haciz gönderdi.
Sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı. Sezonu mutlu noktalandırmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılı kulüp, Gyan'ın haciz girişimi ile şok oldu.
Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435.000 euro (2,9 milyon TL) ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.
KULÜP AVUKATI DEVREYE GİRDİ
Kulüp avukatı Orhan Taşçı'nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme için ikinci kez süre istendi.
Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti.
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çok doğru yapmuş kuruşunu bırakmayın paraları çarçur eden yöneticilere kasımpaşa maçında attığı gollerle takıma prim kazandırdı verin parasını adamınCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kaç tane gol attın takıma ne kazandırdın?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yazıklar olsunCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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kayseri spor asamoah ın bonservisini günler önce aldı hemen haciz gönderiyorlar kulübeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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