Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?

Koronavirüs kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?

Koronavirüs kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafındanyayınlanan genelgede bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?

GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek işletmeler şöyle sıralandı; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler. Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek. Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmelerin açık olması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER NELER?

• Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

• Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

• 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

• Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

• Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

• Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

• Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

• Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

• Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

• Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

#EVDEKAL