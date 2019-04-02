Güzelliğinizin Farkınayız: Steel Estetik

İstanbul, Mecidiyeköy'de hizmet veren Steel Estetik İşletme Müdürü Gülcan Kaynar, "1 Senedir müşterilerine kaliteli ve iyi şekilde hizmet veren bir firmayız. Müşterilerimiz için en iyisini sunmak ve yüzde 100 sonuç almalarını sağlamak için mücadele ediyoruz." dedi.

"EN İYİ CİHAZLA EN İYİ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İşletme müdürü Gülcan Kaynar, "Firmamızda lazer epilasyon, iğneli epilasyon, normal cilt bakımı, kimyasal peeling hizmetleri sunuyoruz. Lazer epilasyonda en son çıkan sistemi kullanıyoruz. Bu sistem yüzde 90 oranında sonuç veren bir sistem. Cilt bakımında normal bir işlemden sonra kimyasal peeling yapılıyor. Ürünlerle bakım yapıyoruz her hangi bir makine kullanmıyoruz. İğneli epilasyon cihazımız da en iyisi. Onda kıl köklerine girerek yakıp kalıcı çözüm sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU MAKİNE, DOĞRU İNSAN..."

Gülcan Kaynar, "Doğru makine ve doğru insan politikası bizi diğer firmalardan bir adım öne çıkartıyor. Biz işimize ve profesyonelliğimize çok güveniyoruz. Müşteri odaklı çalışıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde para odaklı değil bir aile bireyi olarak yaklaşıyoruz. Biz firma olarakçok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Firmamızı büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'un sayılı salonlarından biri olmak için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.