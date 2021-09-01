Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
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Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı

Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, balık av sezonunun başlaması ile birlikte Güzelçamlı'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan esnafa av malzemesi desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, balık av sezonunun başlaması ile birlikte Güzelçamlı'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan esnafa av malzemesi desteğinde bulundu. Malzemelerini teslim alan balıkçılar, yeni sezona umutlu başladıklarını belirterek Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında olmayı sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren balıkçı esnafına yaptığı malzeme desteğinin ardından Güzelçamlı'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan esnafı da unutmadı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Güzelçamlı'da da 1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından temin edilen malzemelerine kavuştu. Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Güzelçamlı Su Ürünleri ve Balıkçı Kooperatifine bağlı 75 balıkçı esnafına kişi başı 4 takım barbun ağı, 3 takım voli ağı ve 6 takım paragat desteğinde bulunuldu. Malzemelerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın elinden alan balıkçılar, Kuşadası Belediyesi'ne ve kendilerine her zaman destek olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Malzemeleri teslim eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, balıkçı esnafına Başkan Ömer Günel'in selamlarını ileterek "Kuşadası Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren balıkçı esnafımıza bereketli bir av sezonu diliyoruz. Ağlarınız balıkla dolsun, kazancınız bol olsun" dedi.

Güzelçamlı Su Ürünleri ve Balıkçı kooperatifi üyelerinden balıkçı Mustafa Yakar ise malzeme desteğinde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkür etti. Yakar, "Bizler ekmeğimizi denizden ve balıktan çıkarıyoruz. Bizim için deniz ve balık çok önemli. Pandemi nedeniyle oldukça zor bir dönem yaşadık. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan malzeme desteği bizlere çok önemli bir katkı sağlayacak. Her zaman bizleri düşünerek yanımızda olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı
Güzelçamlı'nın balıkçıları av sezonuna umutlu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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