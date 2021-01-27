Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak

İtalyan devi Lazio'ya duyduğu sevgiyle tanınan ve galibiyetler sonrası verdiği cesur pozlarla dikkat çeken İtalyan model Anna Falchi'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Ülkesinde bir televizyon programına konuk olan Falchi, Lazio'nun şampiyon olması halinde tamamen soyunacağını belirtti. 48 yaşındaki model konuyla ilgili, "Bunu Lazio her kazandığında zaten yapıyorum. Bunu yapan tek kişiymişim. Taraftarlar bu konuyu bana sorduğunda, bunun artık batıl bir gerçek haline geldiğini söyledim. Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.

"RENKLERİ VE LOGOSU DİKKATİMİ ÇEKTİ"

İtalyan model, neden Lazio taraftarı olduğunu da "Neden Lazio'yu tutuyorum? Çünkü erkek kardeşim Roman bunu sağladı" diyen Falchi, "Önce Lazio'yu renkleri güzel olduğu için tercih etmiştim. Sonrasında logosundaki kartal ilgimi çekti ve en sonunda da tutkunu oldum" sözleriyle anlattı.