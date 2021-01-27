Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak
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Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak

27.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:41

İtalyan model Anna Falchi, katıldığı bir televizyon kanalında Lazio'nun şampiyon olması halinde tamamen soyunarak poz vereceğini dile getirdi. 48 yaşındaki güzel model, İtalyan ekibinin galibiyetleri sonrası verdiği pozlarla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

İtalyan devi Lazio'ya duyduğu sevgiyle tanınan ve galibiyetler sonrası verdiği cesur pozlarla dikkat çeken İtalyan model Anna Falchi'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Ülkesinde bir televizyon programına konuk olan Falchi, Lazio'nun şampiyon olması halinde tamamen soyunacağını belirtti. 48 yaşındaki model konuyla ilgili, "Bunu Lazio her kazandığında zaten yapıyorum. Bunu yapan tek kişiymişim. Taraftarlar bu konuyu bana sorduğunda, bunun artık batıl bir gerçek haline geldiğini söyledim. Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.

Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak

"RENKLERİ VE LOGOSU DİKKATİMİ ÇEKTİ"

İtalyan model, neden Lazio taraftarı olduğunu da "Neden Lazio'yu tutuyorum? Çünkü erkek kardeşim Roman bunu sağladı" diyen Falchi, "Önce Lazio'yu renkleri güzel olduğu için tercih etmiştim. Sonrasında logosundaki kartal ilgimi çekti ve en sonunda da tutkunu oldum" sözleriyle anlattı.

Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak
Haber Yorumları (4)
KARA KARTAL: Ne güzel işte beşiktaşımızdada kartal var diğer takımın kara kartal olsun sakın beşiktaş şampiyon olunca soyunma şort tişört giyebilin
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MURTAZA: come to Beşiktaş :)
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NE: bizeneee tuttuğu takımdan bizeneee bu kartlamış karının soyunmasından bizeneeeeeeeeee
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