Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, bu olayın ardından iktidarın kamu hizmeti ve işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olunması şartı aramaya başladığını dile getirdi.

Hükümetin yasaları uygulaması durumunda FETÖ mensuplarının devletin kritik noktalarına sızamayacağını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Eğer yasalar uygulansaydı bu devlet, FETÖ mensubu binlerce hakim ve savcı, büyükelçi, vali, kaymakam, polis, asker ile karşı karşıya kalmazdı. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu hain örgütün sızmalarına maruz bırakılmazdı. Devletimizin güvenlik kaygılarını gidermek, adil bir değerlendirme mekanizması oluşturmak ve Anayasal düzeni korumak adına iktidarın tedbir alması gereklidir, meşrudur. Buna şüphesiz katılıyoruz. Ancak bu tedbirin siyasallaştırılması, bu tedbirin devletin değil iktidar partisinin bir aygıtı olarak kullanılacak olması konusunda endişelerimiz var. Nitekim bu haklılığımızı kanıtlayacak örnekleri de tecrübe ettirdiniz, ettiriyorsunuz."

Dervişoğlu, düzenlemenin bu haliyle kabul edilmesi durumunda yaşanan hiçbir sorunun çözülmeyeceğini savunarak, "Teklif, devletin kurum ve kuruluşlarının güvenliği için değil, bürokrasiyi daha da siyasallaştırma kastı taşıyor." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, dünyanın her yerinde kamu hizmetine alınacak kişilerle ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığını kaydetti.

"Güvenlik soruşturması" kavramının Türk hukuk mevzuatında yer aldığını ifade eden Atay, güvenlik soruşturmasının kişinin kamu hizmetine alınmasına uygun olup olmadığına yönelik bir araştırma süreci olduğunu söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, AK Parti'nin ülkeyi OHAL kararnameleriyle yönettiğini, bu kararnamelerin zamanla yasalaşarak kalıcı hale geldiğini ileri sürdü.

Teklifle devlet memuru olmak isteyenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şart haline getirildiğini, idareye sınırsız bir yetkinin verildiğini savunan Tiryaki, HDP olarak bu adımı doğru bulmadıklarını belirtti. Kararnamelerle on binlerce kamu çalışanının sorgusuz ve sualsiz bir şekilde işinden olduğunu ifade eden Tiryaki, vatandaşın tehdit olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine taşınacağını belirtti.

Kaboğlu, teklifle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla birtakım öznel değerlendirmelerin yapılabileceğini, bu nedenle vatandaşların kamu hizmetine atanmasının engellenebileceğini, bu durumun da Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Kamu görevinde diploma ve liyakatin esas olduğunu anlatan Kaboğlu, düzenlemeyle bireylerin fişlenmesinin meşrulaştırıldığını öne sürdü.

"Bilgi ve belgelerle desteklenmeli"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, devletin 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta sırtını dayadığı kamu görevlileri tarafından ihanete uğradığının görüldüğünü belirtti.

Dolayısıyla her devletin bu konuda önlemini alacağını ifade eden Can, ancak devletlerin önlemini alırken adalet, ehliyet, liyakat içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Can, "Görevin gerektirdiği nitelikler haricinde herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmaya mahal kalmadan objektif ve nesnel kriterlere göre arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmalıdır. Bu açık ve nettir." dedi.

Güvenlik soruşturmalarının kin, garez ve dedikodudan ibaret ve soyut olmaması gerektiğini söyleyen Can, "Güvenlik soruşturması, tamamen görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili, olgusal verilere dayalı ve somut olmalı; bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Dolayısıyla güvenlik soruşturması yapacak birimler, kanun koyucunun hassasiyetini önemle dikkate almalılar." diye konuştu.

Can, güvenlik soruşturmasının, alan araştırmasının "dedikodulardan ibaret olduğuyla" ilgili şikayetlerin herkese geldiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Akar, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta