Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nde önemli değişiklik
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Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nde önemli değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nde önemli değişiklik

TBMM Genel Kurulu'nda ilk kez göreve atanacak memurları ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşüldü.

GÜVENLİK TEKLİFİ GEÇEN HAFTA MECLİS'TE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylanarak kabul edilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TEKLİFTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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