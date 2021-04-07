Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nde önemli değişiklik

TBMM Genel Kurulu'nda ilk kez göreve atanacak memurları ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.