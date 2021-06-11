Güven Yalçın milli maçta yok mu, neden yok, kadroya çağrılmadı mı? Türkiye maçında Güven Yalçın neden oynamıyor? Çağrıldı mı?
Euro 2020 maçları bugün başlıyor. Türkiye Euro 2020 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Bugünkü maçta yer almayan isimlerden birisi Güven Yalçın oldu. Peki, Güven Yalçın neden turnuvada yok? Güven Yalçın kadroya çağrılmadı mı? Güven Yalçın kadroda yer almıyor mu? Güven Yalçın neden maçta yok? Tüm detaylar yazımızda...
Euro 2020 turnuvası bugün İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor. Maçlar başlamadan önce kadroda bulunmayan oyuncular hakkında araştırma yapıldı. Peki, Güven Yalçın kadroda var mı? Güven Yalçın maçta yer alacak mı? Güven Yalçın maçta neden oynamıyor? Güven Yalçın Euro 2020 turnuvasında neden yok?
GÜVEN YALÇIN EURO 2020 NEDEN OYNAMIYOR? NEDEN YOK?
TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Güven Yalçın, Euro 2020 A Milli Takım kadrosunda yer almadığı için bu turnuvada oynamayacak. 26 kişilik kadroya Güven Yalçın çağrılmadı. Bundan dolayı Güven Yalçın kadroda bulunmadığı için maçta yer almıyor.
EURO 2020 TURNUVASI İÇİN KADROYA KİMLER ÇAĞRILDI?
Euro 2020 turnuvası için A Milli Takım kadromuza genellikle genç oyuncular çağrılmıştır. Kadrodaki futbolculara baktığımızda hemen hemen hepsinin en fazla 1994-1995 doğumlu oldukları görülmektedir. Kadrodaki en tecrübeli ve büyük isim 1985 doğumlu Burak Yılmaz oldu. Kadrodaki en genç oyuncu ise 21.05.2001 doğumlu Rıdvan Yılmaz oldu.
Şimdi sizler için Türkiye'nin Euro 2020 turnuva kadrosunu paylaşalım.
TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU
KALECİLER:
Altay Bayındır
Fehmi Mert Günok
Uğurcan Çakır
DEFANS:
Mehmet Zeki Çelik
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Muhammed Kabak
Cengiz Umut Meraş
ORTA SAHA:
Yusuf Yazıcı
Dorukhan Toköz
İrfan Can Kahveci
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Ozan Tufan
Taylan Antalyalı
Hakan Çalhanoğlu
FORVET:
Burak Yılmaz
Cengiz Ünder
Abdülkadir Ömür
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Halil İbrahim Dervişoğlu
Kenan Karaman