Guti, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor.

10.09.2019 17:43

Real Madrid'in unutulmaz yıldızlarından Guti Hernandez, sürpriz bir transfer görüşmesi yapıyor. Bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan ve Şenol Güneş döneminde teknik heyette yer almıştı. İspanyol futbol adamı, şu anda Yunanistan'ın Aris takımıyla görüşüyor.

GUTİ, ARİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Yunan basını başta olmak üzere İspanya'da da genişçe yer alan haberlerde, Aris Başkanı Theodoros Karipidis'in Guti ile iletişime geçtiği aktarıldı. Gelecek hafta içerisinde flaş gelişmelerin olabileceği bildirilirken, görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

(Skorer)

Guti, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor!
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