Gustavo ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo'nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri