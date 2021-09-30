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Gustavo ıslıklandı

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Gustavo ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo'nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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