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Gustavo 36 gün sonra 11'de

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Gustavo 36 gün sonra 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo formasına kavuştu. Ligin 11. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu, 36 gün takımından uzak kalmış ve 5 maç kaçırmıştı. Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından Çaykur Rizespor mücadelesinde 11'de görevlendirildi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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