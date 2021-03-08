Gürün Dut Pekmezi coğrafi işaret belgesi aldı
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Gürün Dut Pekmezi coğrafi işaret belgesi aldı

08.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:06
Gürün Dut Pekmezi coğrafi işaret belgesi aldı

??????? Sivas'ın Gürün ilçesinde üretilen dut pekmezi için yapılan coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

??????? Sivas'ın Gürün ilçesinde üretilen dut pekmezi için yapılan coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

Gürün Kaymakamı Kadir Algın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöreye özgü yöntemlerle fermente edilen dut pekmezinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını söyledi.

Algın, ilçenin doğal lezzetlerinden olan dut pekmezinin başvurusunun onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Algın, "Gürün denince artık akıllara dut pekmezi de gelecek. Coğrafi işaret alınması turizm açısından da ilçemiz için çok önemli. Ülkemizde temsil alanı kazandıracağımız pekmezimiz için hem de dünya genelinde bir tanıtım aracı olarak değer katacak." dedi.

Algın, Anadolu'da geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapılan en eski merkezlerden birisinin Gürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gürün dut pekmezinin en önemli özelliği, kan yapıcı olmasıdır. Ülser rahatsızlığının tedavisinde kullanılabilir. Bronşit ve astım rahatsızlığı olan hastalarda rahatlama sağlar, nefes alışverişlerinde güçlü etkisi bulunur. Aynı zamanda içerdiği yüksek şekerden dolayı iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olup Gürün'de üretilen en önemli geleneksel gıdaların başında gelir. Dut pekmezi özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, iyileşme döneminde olan kişilerin diyetinde yer alması öneriliyor."

Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan Ahmet Yılmaz ise dut pekmezi kültürünün yaşatılması için coğrafi işaretin önemli olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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