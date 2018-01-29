Gürün'de Diyet Merkezi Açıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde diyet merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Merkezin açılışını Belediye Başkanı Nami Çiftçi gerçekleştirdi. Gürün'ün ilk diyet merkezi olma özelliğini taşıyan açılışta konuşan Başkan Çiftçi, sağlıklı yaşamın önemine değinerek iş yeri sahibi Betül Öztürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Çiftçi,"İlçemizde ilk kez bir diyet merkezi açılıyor. Vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet verecek olan bu iş yerimizin Gürün'ümüze hayırlı olmasını diliyor ve Allah'tan hayırlı ve bol kazançlar nasip etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Diyetisyen Betül Öztürk tarafından Gürün'e hizmet verecek olan diyet merkezinde vücut analizi, bireysel beslenme danışmanlığı, sağlıklı zayıflama, hamilelik, bebeklik dönemi beslenme, kurumsal danışmanlık gibi konularda vatandaşlara hizmet sunulacak. - SİVAS