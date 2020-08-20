HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede işsizliği azaltacak olan ayakkabı fabrikası personel alımına başlıyor.

Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam
20.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:39

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede işsizliği azaltacak olan ayakkabı fabrikası personel alımına başlıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde kısa süre içerisinde temelleri atılarak 4 ay içinde hizmete başlayacak ayakkabı fabrikası personel alımı 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. İlk etap 6500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek fabrikada 600 kişi istihdam edilecek. Gerekli koşulları sağlayan personeller alacakları eğitimlerin ardından görevlerine başlayacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaptığı açıklamada, önemli bir yatırımı ilçeye kazandırarak bölgede ses getirecek bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Gönül belediyeciliği ile Gürpınar'da daha önce görülmemiş bir istihdam seferberliği başlattıklarını aktaran Başkan Tanış, "Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamını neticesinde iş adamlarımızın desteğiyle kalkınma hamlemizi başlatıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ayakkabı üretim fabrikasında nihayet sona yaklaştık. Küresel salgın Covid-19'u rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki güçlü hükümetimizin destekleri ve vizyonu doğrultusunda burası Türkiye, burada iş var diyoruz" dedi.

"Gürpınar istihdamla kalkınacak"

Birinci etap fabrika ile 600 kişiye istihdam alanı oluşturacaklarını belirten Başkan Tanış, "Belediyemizin girişimleri ve yatırımcı firmanın desteği ile ilk etapta 600 kişiye istihdam alanı oluşturacak fabrikamız için personel alım ilanına çıktık. Biliyoruz ki bölgemizin en büyük problemi işsizlik ve biz bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. 600 insanımıza iş olanağı oluşturmak ciddi bir emeğin ürünüdür tabi biz bu oranda sabit kalmayarak istihdamı geliştirmeye ve yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bu anlamda kentimizi gelişime açıp ve gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyini her geçen gün yükselten bir yer haline getirmek istiyoruz. Artık ilçemizin olumsuz unsurlarla değil üretimle, istihdamla, kalkınmayla anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizin gelişimi adına ortak paydada buluşarak yatırımını kendi memleketine yapan Zeynel Çalı Bey'e teşekkür ederim. Allah'ın izniyle 2. etap çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak toplamda binden fazla insanımıza iş olanağı oluşturacağız." dedi.

Başvuru koşulları Gürpınar Belediyesi web sitesi "gurpinar.bel.tr" adresinden ilan edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı 3. Sayfa
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Selami Şahin Demet Akalın
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:07:06. #1.14#
title