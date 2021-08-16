Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
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Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası

Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.

İlki 2019 yılında Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü himayesinde gerçekleşen mahalleler arası futbol turnuvası, bir yıllık aradan sonra tekrar düzenleniyor. İlçedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın kura çekimine Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da katıldı.

Kültür merkezinde düzenlenen kura çekiminde Atatürk Bahar Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Gürpınar Belediye Spor oyuncularını tebrik eden Başkan Tanış, sporculara madalyalarını takdim etti.

29 takımın katıldığı kura çekim töreninde açılış konuşmasını yapan Başkan Tanış, "Gençlerin yoğun ilgi ve alakası bizleri mutlu ediyor. Sportif faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren ilçemiz, bir kez daha mahalleler arası futbol turnuvasıyla kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her biriniz farklı mahalleler adına katılıyor olsanız da bu turnuvayı birlik, beraberlik ve dayanışma adına, sporun barıştırıcı ve birleştirici özelliğinin öne çıkarma adına düzenliyoruz. Umarım turnuvamız hem izleyenler hem de oynayanlar için keyifli bir vakit alanı ve centilmence bir turnuva olur" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesi'nden futbol turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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