Gürkan, parkta vatandaşlarla bir araya geldi
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Gürkan, parkta vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yeni bir çehreye kavuşan Abdullah Gül (Sümerpark) parkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile park çevresinde oturan vatandaşların katıldığı bir...

Gürkan, parkta vatandaşlarla bir araya geldi
12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:33

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yeni bir çehreye kavuşan Abdullah Gül (Sümerpark) parkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile park çevresinde oturan vatandaşların katıldığı bir hasbihal programı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, program yerine geçene kadar, parkta bulunan vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Burada açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın yeşil dokusunun artırılması noktasında birçok çalışmalarının olduğunu belirterek, "Abdullah Gül (Sümerpark) yaklaşık 85 dönümlük bir alan bunun 50 dönümlük alanı tahrip edilmiş durumdaydı. Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza vermiş olduğumuz görevlerle, parkın yaşanabilir toplumla bütünleşen ihtiyaçlarına uygun bir yapı formatına bürünmesi noktasında, yapılan proje çalışmalarıyla toplumun her kesiminin rahatlıkla erişebileceği ve her kesimin ihtiyaç duyduğu açık hava sportif alanları, yürüyüş alanları, kafeteryaları, anfi tiyatrolar gibi sosyal alanların tümü yenilendi. Malatya genelinde yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya'nın yeşil dokusunu artırmayı hedeflemekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'yı yeniden yeşil Malatya ismine layık olması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için bütün paydaşlarımızla birlikte el ele vererek çalışacağız. Parklarımızı hep birlikte temiz tutalım. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Spora da başarılar dileyen Başkan Gürkan, "Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ve bugün yeniden başlayacak olan Süper Lig maçlarında Yeni Malatya Sporumuza kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin de, "Özellikle bu parkın bu şekil yenilenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise, "Selahattin Gürkan Başkanımızın bugüne kadar Malatya'ya kattıklarını anlatsak sabaha kadar programda kalırız. Burada çok kısa bir sürede aksamalara neden olmadan ciddi emekler çalışmalar oldu. Malatyalının Selahattin Başkan'dan beklentisi yüksek, inanıyorum hepsini karşılayacak. Bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapılan çalışmalara her zaman destek vermeye gayret göstereceğiz. Yapılan çalışmalar dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, "Başarı, hizmet her zaman alkışı hak ediyor. Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin emekleri ve hizmetleri daim olsun. Yenilenen Parkımız tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Millet Bahçesine de nasip olursa Kasım ayında kavuşacağız" dedi.

Pandemi sürecinde bütün dünyaya birlik ve beraberlik noktasında örnek olduklarını belirten Koca, "Türkiye olarak korona virüs salgınına karşı el ele büyük bir başarı sergiledik. Tüm dünyaya maske üretimi ve yardımı gerçekleştirdik" sözcüklerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, parkta toplanan vatandaşlarla karşılıklı hasbihal ederek, parkla ilgili anılarını anlattı. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Gürkan, bu öneri ve talepleri dikkate aldıklarını belirterek çalışmalarını buna göre şekillendireceklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) müzik öğretmenleri de program süresince birbirinden güzel Malatya türküleri seslendirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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