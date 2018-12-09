Gürkan, Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi"ne katılan akademisyenlerle bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, "1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi"ne katılan akademisyenlerle bir araya gelerek, katılımcılara teşekkür etti.

Kongrenin önemine değinen Gürkan, "Böyle bir multidisipliner kongrenin yapılmasının Malatya ve akademisyenler açısından önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum. Hakikaten bilim dünyasının hızlı gelişme süreci içerisinde, artık disiplinlerin yanında, alt disiplinler oluştu. Buradaki temel mantık, her disiplinin kendi disiplini içerisinde, alt başlıklarıyla detaylı bir analiz ve sentez süreci yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Talas ise kongrenin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.