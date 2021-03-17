Güreşte, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri yarın başlıyor

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde kota mücadelesi verecek. Eleme müsabakalarına 28 ülkeden 350 civarında güreşçi katılacak.

Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı eleme müsabakalarında serbest stilde 4, grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette Tokyo Olimpiyatları kotaları için 14 milli güreşçi mücadele edecek. Her sıklette sadece iki güreşçi olimpiyat kotası alabilecek. Zorlu eleme müsabakalarında mindere ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı çıkacak. Serbest stilde 65 kg'de Selahattin Kılıçsallayan, 74 kg'de Soner Demirtaş, 86 kg'de Osman Göçen, 97 kg'de Süleyman Karadeniz yarın başlayacak elemelerde mindere çıkacak.

Serbest stil müsabakalarının ardından mindere kadın güreşçiler çıkacak. Türkiye'yi kadınlarda şu isimler temsil edecek: 50 kg'de Evin Demirhan, 53 kg'de Zeynep Yetgil, 57kg'de Bedia Gün, 62 kg'de Elif Jale Yeşilırmak, 68 kg'de Buse Tosun, 76 kg'de Yasemin Adar.Grekoromen stilde olimpiyat kotası arayacak olan güreşçilerimiz ise şunlar: 60 kg'de Kerem Kamal, 67 kg'de Atakan Yüksel, 77 kg'de Fatih Cengiz, 87 kg'de Metehan Başar.Kazakistan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 sırayı alan güreşçiler Tokyo Olimpiyatları vizesi almıştı. Türkiye adına serbest stilde Taha Akgül ile Süleyman Atlı, grekoromen stilde Rıza Kayaalp ve Cenk İldem Tokyo için vizeyi alan güreşçiler olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı